В Жуковском капитально отремонтируют авиационный техникум

День ВДВ в России отмечается 2 августа и является одним из самых известных и значимых праздников. В этот день во многих городах страны проходят масштабные мероприятия. В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполнится 94 года.

История ВДВ

Воздушно-десантные войска России сейчас

Фото: istockphoto / VanderWolf-Images

В их состав входят:

воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии;

десантно-штурмовые бригады;

воинская часть специального назначения;

воинские части обеспечения.

Боевая техника и вооружение Воздушно-десантных войск

ВДВ в зоне СВО

Как служат десантники

Фото: медиасток.рф

Символы Воздушно-десантных войск

Эмблема Воздушно-десантных войск России



Флаг Воздушно-десантных войск России

Тельняшка





Во время ВОВ командир полка моряков-балтийцев мечтал, чтобы у его бойцов была своя тельняшка.





В 1959 году на учениях по массовому десантированию на воду офицеры штаба успешно справились с задачей. Последним прыгал полковник Устинович. Он вышел на берег, достал из-за пазухи тельняшки и вручил их участникам учений. С тех пор их вручали тем, кто совершил прыжок в воду.

Фото: медиасток.рф





К концу 1960-х Маргелову удалось убедить командование советской армии в необходимости тельняшки для десантников. Приказ Минобороны СССР от 26.07.1969 утвердил новую форму ВДВ, в которую вошла тельняшка. Чтобы десантников не путали с моряками, полосы сделали бело-голубыми — под цвет неба.

Берет десантника





«Войска Дяди Васи»





Он сделал ВДВ элитными войсками. Именно благодаря ему ВДВ стали такими, какими их знают сегодня.





Чтобы стать десантником, нужно пройти строгий отбор. Василий Филиппович Маргелов стал командиром ВДВ в 1948 году, а в 1941 году был назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Благодаря своему авторитету он смог заслужить уважение бойцов и переодеть десантников в тельняшки.





Василий Филиппович разработал свою программу подготовки универсальных бойцов. Если вы видите красивого мужчину с развитой мускулатурой и в совершенстве владеющего рукопашным боем, то это точно десантник, прошедший курс подготовки дяди Васи.



Как десантники отмечают День ВДВ 2 августа: традиции праздника Многие знают о традиции десантников в этот день надевать голубые береты и тельняшки, встречаться в парках и купаться в фонтанах. Также принято есть арбузы, которые поспевают к августу.



День Воздушно-десантных войск — это и праздник, и день памяти героев-десантников, которые отдали свои жизни за Родину. В этот день десантники устраивают парады, показательные выступления и мастер-классы, а также вспоминают своих погибших товарищей.





Фото: медиасток.рф

Что подарить на День ВДВ?