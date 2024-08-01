В Жуковском капитально отремонтируют авиационный техникум

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт здания авиационного техникума планируют провести в подмосковном Жуковском, сейчас ведётся поиск исполнителя, информация о выставленном на электронные торги подряде опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Трёхэтажное здание авиационного техникума, расположенное на улице Дугина, было построено в 1974 году, его общая площадь составляет более 6.8 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить работы по капитальному ремонту объекта, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 654 миллиона 276 тысяч рублей. Заявки принимаются до 9 августа. Завершить ремонт планируется в 2025 году.
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