Воробьёв анонсировал открытие в Подмосковье ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»

Первый корпус Люберецкой областной больницы планируется капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.