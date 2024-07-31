Воробьёв анонсировал открытие в Подмосковье ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С началом нового учебного года в Московской области откроют ещё семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».
Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Профессионалитет» – образовательная программа подготовки кадров для средних специальных учебных заведений России. Подмосковные ссузы участвуют в ней с 2022 года. За это время в регионе создали семь кластеров – образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий.
Студенты могут параллельно с учёбой проходить практику на предприятиях, а после выпуска трудоустроиться туда.
Сейчас по программам «Профессионалитет» обучаются более 6 тыс. ребят. В сентябре их число удвоится, так как в регионе откроют ещё семь кластеров.
Кластер «Машиностроение» будет сформирован вокруг Орехово-Зуевского техникума. В него войдут девять колледжей и четыре предприятия-работодателя, главные из которых – Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».
Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина станет центром кластера «Машиностроение». В это объединение войдут четыре образовательные организации и 15 предприятий. Главный работодатель – торгово-промышленная компания «Аргус-НВ».
С 1 сентября в регионе откроются два кластера «Средства массовой информации и коммуникации». Один – на базе Ногинского колледжа. В его сети будет пять колледжей и два предприятия, опорный работодатель – «Информационные технологии и коммуникационные системы».
Другой аналогичный кластер создадут на базе Можайского техникума. Вокруг него объединятся 11 колледжей и организация-работодатель – Можайский полиграфический комбинат.
На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске откроется кластер «Туризм и сфера услуг». Это 12 колледжей и пять предприятий. Опорный работодатель – «БонГусто».
Наконец, кластер «Топливно-энергетический комплекс» сформируется на площадке Щёлковского колледжа. В него войдут 11 колледжей и 10 организаций, среди которых – «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».
В 2022 году в регионе были созданы первые два кластера – «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия» в Реутове и кластер «Металлургия», центром которого стал Сергиево-Посадский колледж. В 2023-м было запущено ещё пять кластеров.
Таким образом, с сентября в Подмосковье будет уже 14 кластеров. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 97 предприятий и организаций. По числу кластеров регион будет занимать второе место в России.
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«Профессионалитет» – образовательная программа подготовки кадров для средних специальных учебных заведений России. Подмосковные ссузы участвуют в ней с 2022 года. За это время в регионе создали семь кластеров – образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий.
Студенты могут параллельно с учёбой проходить практику на предприятиях, а после выпуска трудоустроиться туда.
Сейчас по программам «Профессионалитет» обучаются более 6 тыс. ребят. В сентябре их число удвоится, так как в регионе откроют ещё семь кластеров.
«Половина школьников в Подмосковье после девятого класса идёт в колледжи, которых у нас 37. Очень важно, чтобы ребята могли приобретать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками, становиться профессионалами. Цель «Профессионалитета» – обучать молодёжь навыкам, необходимыми на современном рынке труда. У нас уже семь кластеров работают по этой программе. В День знаний запустим ещё семь, а в 2025 году – три новых кластера», – поделился планами Воробьёв.Он напомнил, что «Профессионалитет» – проект, поддержанный президентом. Это новая ступень в образовании.
«Ребята имеют возможность большую часть времени проводить не за партами, а у станков, получать востребованные компетенции и затем трудоустраиваться на флагманских предприятиях. Уже более 40% студентов наших колледжей обучаются по программам, ориентированным на практику. Будем стараться с каждым годом повышать этот показатель», – заключил губернатор.В новом учебном году в Подмосковье появятся сразу три новых кластера под названием «Машиностроение». Один создаётся на базе Мытищинского колледжа. Он будет включать семь колледжей и пять организаций. Опорный работодатель – концерн «Калашников».
Кластер «Машиностроение» будет сформирован вокруг Орехово-Зуевского техникума. В него войдут девять колледжей и четыре предприятия-работодателя, главные из которых – Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».
Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина станет центром кластера «Машиностроение». В это объединение войдут четыре образовательные организации и 15 предприятий. Главный работодатель – торгово-промышленная компания «Аргус-НВ».
С 1 сентября в регионе откроются два кластера «Средства массовой информации и коммуникации». Один – на базе Ногинского колледжа. В его сети будет пять колледжей и два предприятия, опорный работодатель – «Информационные технологии и коммуникационные системы».
Другой аналогичный кластер создадут на базе Можайского техникума. Вокруг него объединятся 11 колледжей и организация-работодатель – Можайский полиграфический комбинат.
На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске откроется кластер «Туризм и сфера услуг». Это 12 колледжей и пять предприятий. Опорный работодатель – «БонГусто».
Наконец, кластер «Топливно-энергетический комплекс» сформируется на площадке Щёлковского колледжа. В него войдут 11 колледжей и 10 организаций, среди которых – «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».
В 2022 году в регионе были созданы первые два кластера – «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия» в Реутове и кластер «Металлургия», центром которого стал Сергиево-Посадский колледж. В 2023-м было запущено ещё пять кластеров.
Таким образом, с сентября в Подмосковье будет уже 14 кластеров. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 97 предприятий и организаций. По числу кластеров регион будет занимать второе место в России.
Колледжи и техникумы Подмосковья
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Лора Луганская