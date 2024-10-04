Адам Кадыров попал в книгу рекордов России

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам вошел в книгу рекордов России как «самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Утверждается, что Адам занял свой пост в ноябре прошлого года в возрасте 16 лет, но награждение произошло позднее, поскольку организатора ожидали «подходящего момента». Вручение диплома состоялось во время турнира ACA 180 по MMA и транслировалось на канале «Матч ТВ».
Адам Кадыров также был награжден медалью «за популяризацию Книги рекордов России» за свой рекорд, о котором, по словам главного редактора «Книги» Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может и весь мир».
Ранее Адам Кадыров также получил еще одну медаль. На церемонии награждения победителя соревнований спецназа UAE SWAT Challenge сын главы региона первым из команды «Ахмат» поднялся на сцену, где организаторы повесили ему на шею золотую медаль.
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Адам Кадыров также был награжден медалью «за популяризацию Книги рекордов России» за свой рекорд, о котором, по словам главного редактора «Книги» Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может и весь мир».
«Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила», – прокомментировал награждение сын главы Чечни.
Ранее Адам Кадыров также получил еще одну медаль. На церемонии награждения победителя соревнований спецназа UAE SWAT Challenge сын главы региона первым из команды «Ахмат» поднялся на сцену, где организаторы повесили ему на шею золотую медаль.
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Александр Климов