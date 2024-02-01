Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни

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В Грозном состоялась встреча лидера Чечни Рамзана Кадырова с руководителем администрации главы Чеченской Республики и её правительства Галасом Таймасхановым и начальником Департамента дошкольного образования мэрии города Хаджият Кадыровой.
Сообщается, что кандидатуру Хаджият Кадыровой на пост первого заместителя главы администрации её отца и правительства республики предложил сам премьер-министр Галас Таймасханов.
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Александр Бойцов