Айшат Кадырова удостоилась ордена ДНР

Фото: РИА Новости/Магомед Чабаев
Заместитель председателя правительства Чечни по социальному блоку, старшая дочь главы республики Айшат Кадырова награждена орденом Донецкой народной республики (ДНР). Об этом на своем Telegram-канале написал региональный министр по национальной политики, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он отметил, что Айшат Кадырова лично посетила ДНР с гуманитарной миссией, чтобы навестить чеченских бойцов на передовой, и направила делегацию для доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению республики.
Даудов также сообщил, что первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр республики Хадижат Кадырова, вторая дочь Рамзана Кадырова, была награждена медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики»
Дочь Кадырова стала заместителем руководителя администрации главы Чечни.
Читайте также:
Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
Даудов также сообщил, что первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр республики Хадижат Кадырова, вторая дочь Рамзана Кадырова, была награждена медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики»
Читайте также:
Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни
Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева
«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля
Александр Климов