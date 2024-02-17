Старший сын Кадырова стал министром и получил орден

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову присвоили орден Кадырова. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Адам Делимханов.
Он подчеркнул, что Ахмат Кадыров смог доказать, что способен решать задачи разной сложности.
Кроме того, сообщается, что старшего сына Рамзана Кадырова назначили министром по делам молодёжи Чечни.
Также сегодня орденом Донецкой народной республики (ДНР) была награждена старшая дочь Кадырова Айшат. Как отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ДНР Ахмед Дудаев, Айшат Кадырова неоднократно посещала регион, передавала гуманитарную помощь, навещала чеченских бойцов на передовой, отправляла делегации для передачи помощи нуждающимся жителям региона.
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Анастасия Чинкова