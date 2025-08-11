Адам Кадыров сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео
17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам станцевал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео. Кадры опубликовал его отец в Telegram-канале.
Из публикации Рамзана Кадырова следует, что его сын выступил на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова в рамках музыкального конкурса. На опубликованных фотографиях можно увидеть, как Адам присоединился к группе женщин в национальных костюмах и исполнил танец с одной из них.
На сыне лидера Чечни была черная футболка с золотыми буквами D и K и изображением волка, черные тренировочные штаны и кроссовки, а на поясе — пистолет. Наличие оружия у Кадырова-младшего может быть связано с его должностью начальника службы безопасности главы Чеченской Республики.
