Адам Кадыров сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) и его сын Адам Кадыров (Фото: РИА Новости/Михаил Синицын)

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам станцевал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео. Кадры опубликовал его отец в Telegram-канале.



Из публикации Рамзана Кадырова следует, что его сын выступил на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова в рамках музыкального конкурса. На опубликованных фотографиях можно увидеть, как Адам присоединился к группе женщин в национальных костюмах и исполнил танец с одной из них.




На сыне лидера Чечни была черная футболка с золотыми буквами D и K и изображением волка, черные тренировочные штаны и кроссовки, а на поясе — пистолет. Наличие оружия у Кадырова-младшего может быть связано с его должностью начальника службы безопасности главы Чеченской Республики.

