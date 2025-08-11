Адам Кадыров сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео

11 августа 2025, 12:29

Сын главы Чечни Кадырова Адам сплясал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) и его сын Адам Кадыров (Фото: РИА Новости/Михаил Синицын)

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам станцевал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии и попал на видео. Кадры опубликовал его отец в Telegram-канале.