Кадыров сообщил о попытке ВСУ атаковать Чечню беспилотниками

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар по республике с помощью беспилотников. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.



По его словам, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа в Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два украинских дрона, которые своевременно были выявлены и уничтожены средствами ПВО.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Кадыров выразил благодарность оперативному штабу под руководством Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России за быструю и скоординированную работу.

Глава региона также призвал местных жителей сохранять бдительность и незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения БПЛА.

Анастасия Чинкова

