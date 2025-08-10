Кадыров сообщил о попытке ВСУ атаковать Чечню беспилотниками
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке ВСУ нанести удар по республике с помощью беспилотников. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
По его словам, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа в Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два украинских дрона, которые своевременно были выявлены и уничтожены средствами ПВО.
В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Кадыров выразил благодарность оперативному штабу под руководством Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России за быструю и скоординированную работу.
Глава региона также призвал местных жителей сохранять бдительность и незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения БПЛА.
