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Адам Кадыров возглавил сбор гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров назначен куратором гумпомощи для Газы
Халид и Адам Кадыровы (Фото: Instagram* @Kadyrov_khalid)

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа от Чеченской Республики, сообщил департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы региона.



Сбор гуманитарной помощи, ранее приостановленный из-за необходимости уточнения механизмов распределения, возобновлён под руководством Адама Кадырова. В официальном заявлении департамента подчёркивается:

«Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров».
Решение о приостановке сборов в июле было связано с опасениями о недостаточной прозрачности и рисках попадания средств к «запрещённым организациям».

Параллельно Адам Кадыров продолжает исполнять обязанности куратора регионального отделения МВД и недавно был отмечен ведомственной наградой Росгвардии.

* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
Елизавета Теодорович

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