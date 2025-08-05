Адам Кадыров возглавил сбор гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни
Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров назначен куратором гумпомощи для Газы
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа от Чеченской Республики, сообщил департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы региона.
Сбор гуманитарной помощи, ранее приостановленный из-за необходимости уточнения механизмов распределения, возобновлён под руководством Адама Кадырова. В официальном заявлении департамента подчёркивается:
«Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров».Решение о приостановке сборов в июле было связано с опасениями о недостаточной прозрачности и рисках попадания средств к «запрещённым организациям».
Параллельно Адам Кадыров продолжает исполнять обязанности куратора регионального отделения МВД и недавно был отмечен ведомственной наградой Росгвардии.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.