Рамзан Кадыров раскрыл свое видение успеха
Кадыров заявил, что успешных человек не тратит время на попытки угодить другим
Рамзан Кадыров раскрыл свое видение успешного человека. Глава Чечни считает, что истинный успех заключается в самостоятельном движении по избранному пути и последовательной реализации планов. Таким мнением он поделился в своем личном блоге.
Кадыров подчеркнул, что ценность жизни состоит в умении концентрироваться на действительно важных вещах и постепенном воплощении задуманного.
«Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путём», — заявил он.К своим словам он добавил видео, где перечисляются четыре признака успеха: появление подражателей, обсуждение за спиной, пристальное внимание со стороны и попытки других принизить ваши достижения.
Ранее сообщалось, что в Польше разразился скандал из-за вывешенного на концерте Макса Коржа флага украинских националистов. Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе во время выступления артиста.