Достижения.рф

Рамзан Кадыров раскрыл свое видение успеха

Кадыров заявил, что успешных человек не тратит время на попытки угодить другим
Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Рамзан Кадыров раскрыл свое видение успешного человека. Глава Чечни считает, что истинный успех заключается в самостоятельном движении по избранному пути и последовательной реализации планов. Таким мнением он поделился в своем личном блоге.



Кадыров подчеркнул, что ценность жизни состоит в умении концентрироваться на действительно важных вещах и постепенном воплощении задуманного.

«Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путём», — заявил он.
К своим словам он добавил видео, где перечисляются четыре признака успеха: появление подражателей, обсуждение за спиной, пристальное внимание со стороны и попытки других принизить ваши достижения.

Ранее сообщалось, что в Польше разразился скандал из-за вывешенного на концерте Макса Коржа флага украинских националистов. Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе во время выступления артиста.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0