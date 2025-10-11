Администратор ветклиники пожаловался на увольнение и угрозы после ролика в Сети
В Москве бывший сотрудник ветеринарной клиники «АМВет» на улице Лобачевского пожаловался на угрозы после публикации видео, в котором высмеял руководство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам Никиты Г., он работал администратором в клинике около двух месяцев. 8 октября там прошла лекция об экстренных состояниях животных, которую он посчитал бесполезной для администраторов из-за обилия медицинских терминов. Никита написал об этом в общем рабочем чате, что, как он утверждает, вызвало недовольство руководства.
На следующий день его и ещё двух коллег уволили. Позже Никита выложил в соцсетях сатирический ролик о ситуации, после чего ему позвонил неизвестный мужчина и начал угрожать, требуя удалить видео. По словам Никиты, звонившего возмутило то, что в подписи к ролику он назвал заместителя директора «обколотой хабалкой». Молодой человек заявил, что намерен обратиться в полицию.
Также Никита рассказал, что в клинике работал неофициально — руководство якобы отказывалось оформить его по договору или через статус самозанятого. По его словам, большинство сотрудников, кроме врачей, трудились без оформления, а зарплату часто задерживали.
Кроме того, экс-администратор утверждает, что руководство требовало навязывать клиентам платные услуги, даже если в них не было необходимости. Сам Никита, по его словам, предпочитал честно объяснять владельцам животных, где их питомцу смогут оказать реальную помощь.
