Администратор ветклиники пожаловался на увольнение и угрозы после ролика в Сети

Бывший сотрудник ветклиники заявил об угрозах после видео в Сети

Фото: Istock / shironosov

В Москве бывший сотрудник ветеринарной клиники «АМВет» на улице Лобачевского пожаловался на угрозы после публикации видео, в котором высмеял руководство. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».