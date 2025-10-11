Российский экс-чиновник попался на краже продуктов из супермаркета
Экс-министра энергетики и ЖКХ Пермского края Александра Фенева задержали за кражу продуктов из супермаркета. Об этом сообщает URA.ru.
По данным агентства, мужчина неоднократно выносил неоплаченные товары, пока сотрудники магазина не вызвали полицию.
Отмечается, что ранее у чиновника уже были проблемы с законом. В 2013-м с него взыскивали штрафы и транспортный налог. В 2023-м он судился за неуплату коммунальных услуг. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, за которое Феневу грозит до двух лет лишения свободы.
Известно, что после реорганизации министерства он ушел в коммерцию, а в 2024 году устроился главным хозяйственником в Пермский университет.
Читайте также: