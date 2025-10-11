В Приморье подростки залили газом водителя автобуса из-за замечания
В городе Артем подростки распылили газ в водителя автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал УМВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, конфликт произошел после того, как мужчина сделал замечание несовершеннолетним пассажирам о их непристойном поведении. В ответ школьники начали проявлять агрессию. Во время перепалки один из них применил перцовый баллончик.
Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры. Сейчас устанавливаются личности подростков, а также степень тяжести вреда, причиненного ими здоровью мужчины.
Подобный инцидент ранее произошел в Санкт-Петербурге: неадекватный мужчина распылил газ в лицо водителю автобуса и скрылся.
