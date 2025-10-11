Утренний пожар в Сочи: огонь уничтожил Porsche и повредил «Газель»

11 октября 2025, 11:54

В Сочи полностью сгорел Porsche на стоянке в микрорайоне Мамайка

Фото: Istock / Vadven

Рано утром 11 октября в сочинском микрорайоне Мамайка загорелся легковой автомобиль Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».