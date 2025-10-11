Утренний пожар в Сочи: огонь уничтожил Porsche и повредил «Газель»
Рано утром 11 октября в сочинском микрорайоне Мамайка загорелся легковой автомобиль Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Возгорание произошло около четырёх часов утра. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, которые быстро ликвидировали пламя. Однако автомобиль выгорел полностью, а стоявшая рядом «Газель» получила частичные повреждения.
Причины пожара выясняются, информация о пострадавших не поступала.
Ранее стало известно, что на трассе «Сочи–Адлер» в Хостинском районе произошла авария с участием грузовой «Газели». По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и перед опрокидыванием на бок задел дорожный знак.
