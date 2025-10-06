Администраторов Telegram-канала «Нацдем» осудили по делу об экстремизме
Суд в Сергиевом Посаде вынес приговор по делу об экстремизме в отношении администраторов Telegram-канала «Нацдем».
Как сообщает корреспондент «Осторожно, новости», слушания проходили в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались четверо молодых людей, которых обвиняли в возбуждении ненависти через интернет и создании экстремистского сообщества.
Наибольший срок — 8 лет колонии — получил 24-летний Георгий Парамошин по прозвищу «Кеша». Его оправдали по статье о вовлечении несовершеннолетних, но запретили участвовать в общественных организациях на 5,5 лет после освобождения.
Его соратник, 19-летний Кирилл Никуленков («Помор»), был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима. Двое других фигурантов дела — Сергей Литвинов и Михаил Носков — получили условные сроки: 3,5 и 4 года соответственно.
По версии следствия, молодые люди администрировали Telegram-канал «Нацдем», в котором распространялись материалы антивоенной направленности, критиковалась российская власть, в том числе с помощью мемов.
С марта 2024 года канал перестал обновляться — сначала был арестован Никуленков, а затем под стражу взяли и Парамошина.
