В Тюмени ребенок жил в квартире с мертвой матерью
В одной из квартир Тюмени полицейские обнаружили ребенка, который некоторое время жил с телом своей умершей матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Как пишет URA.RU, в настоящее время проводится процессуальная проверка. При осмотре места происшествия следов насильственной смерти не установлено.
По данным источника агентства, сейчас ведется поиск родственников погибшей. Они имеют приоритетное право на опеку над ребенком.
