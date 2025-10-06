Достижения.рф

Голая пациентка сбежала из института Склифосовского после операции

Фото: iStock/sudok1

В Москве пациентка института Склифосовского, 2 октября перенесшая операцию, внезапно покинула больницу в одной простыне и с катетерами. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.



Виктория, как выяснилось, была оставлена без должного присмотра после операции и воспользовалась моментом, чтобы сбежать из палаты. Девушка добиралась до дома около часа, где её встретили родители.

Старшие не стали скрывать побег дочери и сообщили о случившемся в полицию. Викторию вернули обратно ​на лечение в больницу.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0