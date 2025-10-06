Голая пациентка сбежала из института Склифосовского после операции

06 октября 2025, 13:03

Фото: iStock/sudok1

В Москве пациентка института Склифосовского, 2 октября перенесшая операцию, внезапно покинула больницу в одной простыне и с катетерами. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.