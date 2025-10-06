Голая пациентка сбежала из института Склифосовского после операции
В Москве пациентка института Склифосовского, 2 октября перенесшая операцию, внезапно покинула больницу в одной простыне и с катетерами. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.
Виктория, как выяснилось, была оставлена без должного присмотра после операции и воспользовалась моментом, чтобы сбежать из палаты. Девушка добиралась до дома около часа, где её встретили родители.
Старшие не стали скрывать побег дочери и сообщили о случившемся в полицию. Викторию вернули обратно на лечение в больницу.
Читайте также: