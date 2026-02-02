Администратору сауны в Кузбассе, где погибли подростки, избрали меру пресечения
Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест администратора сауны, где при пожаре погибли несовершеннолетние дети. Об этом сообщает пресс-центр судов Кузбасса.
Напомним, трагедия произошла 31 января в Прокопьевске. В результате возгорания в сауне погибли пять подростков, одной девушке удалось спастись.
«По данным следствия, администратор сауны вместе с собственниками объекта отвечала за соблюдение требований пожарной безопасности. Несмотря на это, несовершеннолетних допустили в помещение, где в итоге произошла смертельная трагедия», — пишет VSE42.RU.
Администратора задержали 1 февраля. Следствие настаивало на заключении под стражу, однако суд ограничился домашним арестом до 31 марта.