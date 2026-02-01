Опубликовано видео с места пожара в Кузбассе, в котором погибли пятеро подростков
Видео: Telegram / @mchs_kuzbass
Видео с места трагедии в Кемеровской области, где пожар унёс жизни пяти подростков, появилось в Сети. Кадры опубликовал Телеграм-канал регионального МЧС.
На них запечатлена работа пожарных расчётов и сотрудников других экстренных служб. Возле обгоревшего здания собралась группа очевидцев.
В субботу в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске загорелась сауна на площади 70 квадратных метров. В результате возгорания погибли пять человек — все, по предварительным данным, подростки. Выжить удалось лишь одной девушке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время правоохранители продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.
