Мать погибшего при пожаре в сауне подростка раскрыла подробности трагедии
Мать одного из подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске рассказала детали трагедии.
Она пояснила «Известиям», что сына пригласила на день рождения одногруппница, вместе с ним в сауну пошли еще четверо друзей. Это место было знакомо семье — годом ранее они отмечали там день рождения сестры, и тогда сауна произвела хорошее впечатление.
Позже подросток перестал отвечать на звонки. Сначала он сообщил, что у него садится телефон, а затем окончательно пропал с радаров. Тогда женщина предложила мужу позвонить в сауну — трубку взяла администратор и сообщила, что в здании произошел пожар.
«Мы сразу поехали туда. Я узнала первой, позвонила классному руководителю, и она уже сообщила другим родителям», — сказала собеседница издания.
На месте родители узнали, что, предположительно, возгорание могло начаться из‑за вспышки в зоне между котельной и помещением сауны. Им передали уцелевшие телефоны подростков — у одного из них был включенным фонарик. При этом, как отмечает женщина, администратор не могла понять, почему несовершеннолетние не вышли вовремя. Мать добавила, что ее сын обычно хорошо ориентировался в нестандартных ситуациях.
Ранее, 31 января, МЧС по Кемеровской области сообщило о гибели пяти человек в результате пожара в частной сауне Прокопьевска. Уточнялось, что одной девушке удалось выбежать из здания, а один-два человека могли числиться пропавшими без вести.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В МЧС также сообщали, что пожар полностью ликвидировали.