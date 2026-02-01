Мать погибшего при пожаре в сауне подростка раскрыла подробности трагедии

01 февраля 2026, 11:45

Фото: istockphoto/Bilanol

Мать одного из подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске рассказала детали трагедии.





Она пояснила «Известиям», что сына пригласила на день рождения одногруппница, вместе с ним в сауну пошли еще четверо друзей. Это место было знакомо семье — годом ранее они отмечали там день рождения сестры, и тогда сауна произвела хорошее впечатление.



Позже подросток перестал отвечать на звонки. Сначала он сообщил, что у него садится телефон, а затем окончательно пропал с радаров. Тогда женщина предложила мужу позвонить в сауну — трубку взяла администратор и сообщила, что в здании произошел пожар.





«Мы сразу поехали туда. Я узнала первой, позвонила классному руководителю, и она уже сообщила другим родителям», — сказала собеседница издания.