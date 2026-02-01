«Мама не отпустила»: еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Еще одному подростку удалось избежать смерти в кемеровской сауне
Молодой человек, который должен был быть вместе с компанией подростков, погибших при пожаре в сауне в Кемеровской области, рассказал, как ему удалось избежать трагедии. Об этом собеседник сообщил «КП-Кемерово».
По его словам, незадолго до возгорания он успел пообщаться с ребятами — примерно за полчаса до пожара они переписывались, и подростки уверяли, что у них всё в порядке.
«Я тоже должен был поехать, но мама не отпустила», — сказал парень журналистам.Вечером в субботу, 31 января, на улице Кубанской в Прокопьевском городском округе загорелась сауна. В результате погибли пятеро несовершеннолетних. Спастись удалось только одной 16-летней девушке — очевидец заметил, как она выбежала из соседнего здания в одном купальнике.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области ищут владельцев сауны, где сгорели школьники.