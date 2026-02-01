«Мама не отпустила»: еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне

01 февраля 2026, 15:23

Еще одному подростку удалось избежать смерти в кемеровской сауне

Фото: istockphoto/Elena Boltunova

Молодой человек, который должен был быть вместе с компанией подростков, погибших при пожаре в сауне в Кемеровской области, рассказал, как ему удалось избежать трагедии. Об этом собеседник сообщил «КП-Кемерово».





По его словам, незадолго до возгорания он успел пообщаться с ребятами — примерно за полчаса до пожара они переписывались, и подростки уверяли, что у них всё в порядке.





«Я тоже должен был поехать, но мама не отпустила», — сказал парень журналистам.