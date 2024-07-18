Администрация Наро-Фоминска провела выездной приём в деревне Шустиково

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Актуальные проблемы села Шустиково обсудили с местными жителями представители администрации Наро-Фоминского городского округа в ходе выездного приёма, который состоялся 17 июля, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В центре внимания оказались проблемы ЖКХ, благоустройства и дорожного строительства, а также медобслуживания населения. Часть проблем удалось решить на месте, в том числе вопрос по установке фонаря, оборудования спортплощадки для мини-футбола и отсыпки щебнем проблемного участка дороги», — говорится в сообщении.Замглавы округа Наталья Трофимова также сообщила, что удалось решить вопрос об организации медосмотра учеников местной школы. Скорее всего, его проведут в шустиковском ФАПе.
В числе более сложных вопросов власти округа обсудили с пришедшими проблему качества питьевой воды: в Шустикове она перенасыщена железом. По плану, новый водозаборный узел, который обеспечит жителей качественной водой, должны построить только в 2026 году, однако первый замглавы округа Виталий Ширшов принял решение по возможности сдвинуть этот срок на год раньше. А до появления нового ВЗУ работники Водоканала должны будут проводить внеплановые прочистки труб.
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