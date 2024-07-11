Новое отделение реабилитации заработало в Наро-Фоминской больнице

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Наро-Фоминской больнице стартовала работа отделения медицинской реабилитации. Оно рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи отделения будут заниматься восстановительным лечением пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, которые перенесли травмы и ортопедические операции по замене суставов. В этих случаях реабилитацию важно начать как можно быстрее, так как от этого зависит качество жизни пациента в будущем.
Полноценная реабилитация очень нужна и востребована, отметил врач-реабилитолог Всеволод Лавров.
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«Новое отделение реабилитации Наро-Фоминской больницы полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием. Это аппараты для пассивной разработки суставов, роботизированные тренажёры, аппараты с биологической обратной связью и виртуальной реальностью, другая техника», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Полноценная реабилитация очень нужна и востребована, отметил врач-реабилитолог Всеволод Лавров.
«Прежде всего, это реабилитация, направленная на восстановление пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, последствиями нарушений мозгового кровообращения, травм спинного мозга и позвоночника. Наше отделение будет принимать жителей не только Наро-Фоминского, но и других городских округов и областей», – заверил Лавров.Как отметили в ведомстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента показаний.
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Лора Луганская