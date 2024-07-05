В Наро-Фоминске предотвратили сброс 50 кубометров стройотходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Нелегальный сброс 50 кубометров строительных отходов удалось предотвратить в Наро-фоминском городском округе благодаря экологическому рейду, сообщает пресс-служба областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе рейда инспекторы министерства совместно с коллегами из Минэкологии области, полиции и Главного управления безопасности региона проверили 25 грузовиков, перевозивших строительные отходы и грунты. У четырёх водителей не оказалось оформленного разрешения на перевозку таких грузов. Общий объём стройотходов, которые они перевозили, составил 50 кубометров», — говорится в сообщении.В отношении нарушителей правил обращения с отходами были составлены административные протоколы, а из грузовики задержали.
Читайте также:
Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате
Незаконных перевозчиков мусора в Подмосковье оштрафовали на 15 млн рублей
Лев Каштанов