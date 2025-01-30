Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Селятино

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Выездной приём жителей провело в рабочем посёлке Селятино руководство администрации Наро-Фоминского городского округа, участие в мероприятии приняли также депутаты Мособлдумы и окружного Совета депутатов, представители областного Фонда капремонта и другие, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе приёма был поднят вопрос об изменении автобусного маршрута №1023: в настоящее время он не отвечает потребностям жителей.
Кроме того, в холе приёма глава округа заявил, что решит проблему с ливневой канализацией ЦКАД, из-за которой заливает деревню Софьино.
Были затронуты и другие вопросы, участники встречи получили максимально чёткие разъяснения по их решению.
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«Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ обещал добиться того, чтобы соответствующее обращение жителей посёлка Калининец и других населённых пунктов было в ближайшее время рассмотрено Минтрансом Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в холе приёма глава округа заявил, что решит проблему с ливневой канализацией ЦКАД, из-за которой заливает деревню Софьино.
Были затронуты и другие вопросы, участники встречи получили максимально чёткие разъяснения по их решению.
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Лев Каштанов