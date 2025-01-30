В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Строительство газопроводов в рамках годового плана губернаторской программы газификации началось в 36 населённых пунктах Московской области, всего в программу на 2025 год вошло 70 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Всего в наступившем году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 километров газопроводов в 70 населённых пунктах. Это сделает комфортнее жизнь 9,3 тыс. человек», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Строительство газопроводов уже стартовало в деревнях Мельниково и Клово Наро-Фоминского округа, деревнях Любятино, Ильинское и Еднево Волоколамского округа, деревнях Шелогурово и Гора округа Шатура и в других населённых пунктах ещё 12 городских округов.
Читайте также:
В Подмосковье в 2024 году установили 176 зарядных станций для электромобилей
В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов
Компания «Россети Московский регион» получила 557 единиц новой спецтехники
Лев Каштанов