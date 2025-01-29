В Наро-Фоминске капитально отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной №4 планируют провести в Наро-Фоминске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную №4, расположенную по адресу: город Наро-Фоминск, Московская улица, здание 40д. В рамках ремонта подрядчик должен будет заменить два котла и оборудование», — говорится в сообщении.Завершить работы планируется в 2025 года.
Начальная цена лота составляет 115 миллионов 240 тысяч 60 рублей. Заявки принимаются до 11 февраля.
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