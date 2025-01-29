Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Наро-Фоминске капитально отремонтируют котельную

В Наро-Фоминске капитально отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Оригинал
Капитальный ремонт котельной №4 планируют провести в Наро-Фоминске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать котельную №4, расположенную по адресу: город Наро-Фоминск, Московская улица, здание 40д. В рамках ремонта подрядчик должен будет заменить два котла и оборудование», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в 2025 года.



Начальная цена лота составляет 115 миллионов 240 тысяч 60 рублей. Заявки принимаются до 11 февраля.

Читайте также:

В Подольске в 2025 году отремонтируют фасады более 70 многоквартирных домов

В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники

Во Фрязине стартовал капремонт детского сада и гимназии
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#жкх
#теплоснабжение
#наро-фоминск
#торги
#капремонт
#капитальный ремонт
В подмосковном селе Софьино реконструируют здание школы и пристроят новый корпус
29 января 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Масштабную реконструкцию школы, включающую постройку нового корпуса на 200 учеников, проведут в селе Софьино Раменского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать трёхэтажное здание школы общей площадью более 4.2 тыс. квадратных метров, а также возвести пристройку к школе, в которой смогут учиться 200 человек. Все работы планируется завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 80 миллионов 630 тысяч 263 рубля 23 копейки. Заявки принимаются до 10 февраля.

Читайте также:

В Подольске в 2025 году отремонтируют фасады более 70 многоквартирных домов

В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники

Названы школы и детсады, которые построят в этом году в Подмосковье
#комитет по конкуретной политике мо
#раменский городской округ
#капитальный ремонт
#капремонт
#реконструкция
#школа
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сёстрам по серьгам»: Мосгорсуд разделил квартиру Грачевского между наследниками
Мосгорсуд принял решение разделить квартиру Грачевского между наследниками
29 января 2025, 15:47

Борис Грачевскй и Екатерина Белоцерковская (Фото: соцсети)

Московский городской суд принял решение об удовлетворении исковых требований Екатерины Белоцерковской, Анны Грачевской и двух других наследников создателя знаменитого киножурнала «Ералаш». Признаны их равные права на доли в квартире покойного режиссёра.
Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции (Мещанского районного суда - прим. ред.). В апреле прошлого года Белоцерковской там было отказано в признании права на часть столичной недвижимости продюсер и режиссёра. Ситуация осложнялась тем, что в момент покупки квартиры Борис Грачевский был женат на Анне, с которой они заключили брачный договор, пояснил в беседе с РЕН.ТВ адвокат Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий. Теперь имущество разделено четырьмя равными долями между наследниками.

У Белоцерковской сложились тёплые отношения с Анной Грачевской. Вторая жена режиссёра поддержала её в трудный период жизни. Дочь 38-летней телеведущей также по-доброму общается с четырёхлетним Филиппом — сыном Екатерины и Бориса Грачевского.

Читайте также:

Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского

Суд частично удовлетворил иск «Ералаша» к вдове режиссера Бориса Грачевского

Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства
#квартиры
#имущество
#права
#договор
#адвокат
#отношения
#продюсер
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года на железной дороге погибли три подростка-зацепера
29 января 2025, 15:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три подростка погибли из-за зацепинга на железной дороге в Московской области с начала января, несчастные случаи произошли в округах Люберцы, Орехово-Зуевский и Реутов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В основном случаи зацепинга фиксируются в тёплое время года. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы зацеперы появились на железной дороге несколько раньше», — говорится в сообщении.
В областном Минтрансе напомнили, что зацепинг — это опасный способ езды на поезде, при котором человек не входит в вагон, а цепляется снаружи за поручни, лестницы, подножки и пр. При этом зацеперы рискуют не только упасть с поезда, но и получить смертельный удар током, когда забираются на крышу вагона.

Специалисты призывают родителей проводить беседы с детьми о том, чем опасно такое «развлечение», а также напоминают о штрафах за зацепинг в размере от 2 до 4 тысяч рублей и о риске уголовной ответственности по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и «Доведение до самоубийства».

Читайте также:

На ж/д станции Зеленоград-Крюково установили новые валидаторы

В Московской области обустроят три километра ограждений вдоль ж/д путей

Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале
#минтранс мо
#зацеперы
#железная дорога
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пассажиропоток за пять лет увеличился на 80 млн
29 января 2025, 15:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Пассажиропоток в Московской области с 2019 года увеличился на 80 млн. Такие данные привёл зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
«За 2024 год пассажиропоток составил почти 800 млн. В Московской области насчитывается почти 2 тыс. маршрутов, на линии выходит около 8 тыс. автобусов. 46% поездок совершено по социальным картам», – сообщил Гержик в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.
В региональном парламенте в среду проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

Читайте также:

В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей

В Подмосковье с начала года привели в порядок более 960 светофоров

В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек
#подмосковье
#московская область
#автобусы
#алексей гержик
#мособлдума
#транспорт
#общественный транспорт
#минтранс мо
#пассажиропоток
#пассажиры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2024 году установили 176 зарядных станций для электромобилей
29 января 2025, 14:50

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В 2024 году на территории Московской области установили рекордное число электрозарядных станций (ЭЗС): 176, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», установка ЭЗС в Подмосковье будет продолжаться, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — заявил глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.
Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье работает более 650 электрозарядных станций, что делает регион одним из лидеров России по созданию инфраструктуры для экологичного транспорта.

Карта подмосковных электрозарядных станций размещена на официальном сайте компании «Мособлэнерго», кроме того, информация об ЭЗС Подмосковья доступна на сервисе «Яндекс. Карты».

Читайте также:

В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов

Компания «Россети Московский регион» получила 557 единиц новой спецтехники

Крупнейшие ЛЭП и подстанции Подмосковья проверили с помощью тепловизоров
#минэнерго мо
#сергей воропанов
#электромобили
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей
29 января 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в прошлом году обновили свыше 1 тыс. автобусов. Об этом заявил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.
«Основную массу автобусов уже выпустили на маршруты, ещё 69 выйдут в рейсы до 14 февраля», – отметил зампред, выступая в ходе Открытой трибуны в Мособлдуме.
Он добавил, что в 2024 году дополнительными транспортными связями обеспечили 100 населённых пунктов региона. Установлено 22 новых маршрута, в основном к станциям МЦД. Чтобы усилить самые востребованные направления, было оптимизировано 92 маршрута.

За год штат водителей в Подмосковье увеличился на 775 человек.
«При трудоустройстве водители получают разовую премию 50 тыс. рублей. Иногородним водителям дважды в год компенсируют стоимость проезда до 10 тыс. рублей», – рассказал Гержик.
В региональном парламенте проходит Открытая трибуна на тему «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

Читайте также:

В Подмосковье с начала года привели в порядок более 960 светофоров

В Щёлкове расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электричек

В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам
#автобусы
#водители
#минтранс мо
#алексей гержик
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье по проекту «Светлый город» обустроят освещение на ещё 374 объектах
29 января 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Обустройство наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» проведут в 2025 году на 374 объектах 49 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минблагоустройства.
«С 2017 года в Подмосковье ведётся масштабная работа по созданию наружного освещения на общественных территориях. (…) В рамках проекта «Светлый город» планируем обустроить 374 объекта в 49 городских округах», — цитируются в сообщении слова заместителя председателя подмосковного правительства — министра благоустройства области Михаила Хайкина.
Отмечается также, что в текущем году в Московской области в системе наружного освещения планируется заменить более 35 тысяч светильников на энергосберегающие светодиодные, благодаря чему будет достигнута значительная экономия ресурсов.

Читайте также:

В Подмосковье составили недельный топ-5 самых посещаемых парков

В Московской области в 2025 году планируют благоустроить около 150 объектов

В парках Подмосковья открыли около 40 горок для тюбинга
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#свет
#освещение
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московские сотрудники Росгвардии помогли водителю неисправного автомобиля
29 января 2025, 14:07

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Правоохранители оказали помощь москвичу, у которого сломалась машина на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что в ходе патрулирования на Большой Почтовой улице росгвардейцы увидели автомобиль с включённой аварийной сигнализацией. Они обратились к водителю, который объяснил, что не может завести свою машину.

После этого сотрудники Росгвардии, получив сведения о неисправности и необходимости ремонта авто, обеспечили буксировку транспортного средства до ближайшего пункта техобслуживания.

Водитель поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны за оказанную помощь и пожелал им хорошей службы.

Читайте также:

Поймали за шланг: в Москве росгвардейцы предотвратили хищение бензина из каршеринга

Сотрудники Росгвардии Подмосковья помогли мужчине, пострадавшему в аварии на автотрассе

Столичные росгвардейцы обнаружили находящийся в розыске автомобиль
#помощь
#автомобиль
#водитель
#сотрудники
#авария
#ремонт
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске в 2025 году отремонтируют фасады более 70 многоквартирных домов
29 января 2025, 13:37

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт фасадов 72 многоквартирных домов проведут в городском округе Подольск в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В ходе капитального ремонта будет реализован комплекс работ, направленных на повышение теплотехнических характеристик дома, сохранение несущих свойств конструкций, а также на придание зданию более привлекательного вида», — отмечается в сообщении.
В областном МинЖКХ напомнили, что всего с начала реализации программы капитального ремонта в регионе обновили 4,7 тыс. фасадов многоквартирных домов.

Следить за ходом капремонта в Московской области могут все желающие через трансляции с онлайн-камер видеонаблюдения. Ссылки на трансляции размещаются на сайте Фонда капитального ремонта региона в разделе «Карты».

Читайте также:

В городском округе Раменское завершается капитальный ремонт поликлиники

Во Фрязине стартовал капремонт детского сада и гимназии

В Кашире капитально отремонтируют мастерские и бытовой корпус колледжа «Московия»
#подольск
#капитальный ремонт
#жкх
#мкд
#минжкх мо
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате