В Наро-Фоминске капитально отремонтируют котельную

Капитальный ремонт котельной №4 планируют провести в Наро-Фоминске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.