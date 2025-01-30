В Наро-Фоминском округе стало меньше краж

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Число краж и разбойных нападений на территории Наро-Фоминского городского округа значительно снизилось в 2024 году по сравнению с показателями предыдущего года. Соответствующие данные привёл начальник УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу подполковник полиции Вячеслав Орликов на очередном заседании окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря принятым мерам на территории городского округа совершено на семнадцать процентов меньше краж, включая квартирные и угоны транспортных средств, а также почти на сорок процентов меньше разбойных нападений», — говорится в сообщении.Отмечается, что в заседании местного Совета депутатов приняли участие зампред Мособлдумы Олег Рожнов, председатель Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
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