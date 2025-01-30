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В Наро-Фоминском округе стало меньше краж

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Число краж и разбойных нападений на территории Наро-Фоминского городского округа значительно снизилось в 2024 году по сравнению с показателями предыдущего года. Соответствующие данные привёл начальник УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу подполковник полиции Вячеслав Орликов на очередном заседании окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Благодаря принятым мерам на территории городского округа совершено на семнадцать процентов меньше краж, включая квартирные и угоны транспортных средств, а также почти на сорок процентов меньше разбойных нападений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании местного Совета депутатов приняли участие зампред Мособлдумы Олег Рожнов, председатель Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

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#статистика
В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов
30 января 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство газопроводов в рамках годового плана губернаторской программы газификации началось в 36 населённых пунктах Московской области, всего в программу на 2025 год вошло 70 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Всего в наступившем году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 километров газопроводов в 70 населённых пунктах. Это сделает комфортнее жизнь 9,3 тыс. человек», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Строительство газопроводов уже стартовало в деревнях Мельниково и Клово Наро-Фоминского округа, деревнях Любятино, Ильинское и Еднево Волоколамского округа, деревнях Шелогурово и Гора округа Шатура и в других населённых пунктах ещё 12 городских округов.

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Карты таро и осиновые колы: Психотерапевт объяснил спрос россиян на эзотерические товары
30 января 2025, 11:30

Фото: istockphoto/sunnychicka

Спрос на атрибуты для магических ритуалов в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость эзотерического набора составила 9400 рублей. Самым популярным эзотерическим атрибутом стал набор рун. На них пришлось 32% продаж. Почти в два раза вырос спрос на шампанские бубны, осиновые колы и хрустальные шары.
Психотерапевт, психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что рост продаж и цен на эзотерические предметы свидетельствует о неуверенности людей в завтрашнем дне.

«Даже в сегодняшнем дне не уверены. И это есть не что иное, как поиск поддержки. Идти к психологу, психотерапевту — это все сложно и якобы нудно. А здесь им предлагают оккультизм, «специфическую гарантию», люди-то наблюдают такое движение набожности. Люди чувствуют, что это облегчит жизнь», — объяснил эксперт.

По его словам, обращение к эзотерическому — это дорога по пути наименьшего сопротивления, где не приходится работать над собой и чего-либо делать в целом.

«Принес денег — и все за тебя сделали. Я думаю, что популярность этих услуг будет расти дальше, пока страна не выйдет из некой стагнации, то есть социальных потрясений», — сказал эксперт.

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Специалисты БТИ рассказали жителям Кубинки о «гаражной амнистии»
30 января 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную консультацию, посвящённую «гаражной амнистии», провели специалисты Одинцовского филиала БТИ на территории гаражно-строительного кооператива «Сокол» в поселке Кубинка, участие во встрече приняли около 30 человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В ходе встречи участникам дали ответы на вопросы о межевании участков под гаражами, льготах для участников специальной военной операции, регистрации на одного собственника нескольких гаражей, сроках регистрации и пр.», — говорится в сообщении.
По итогам встречи специалисты оформили 12 заказов на услуги БТИ, а также провели индивидуальные консультации для десяти владельцев гаражей.

Подробную информацию об услугах БТИ Подмосковья можно узнать на официальном сайте ведомства и в его Telegram-канале.

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Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года
30 января 2025, 10:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На федеральной трассе А-108 капитально ремонтируют мост через реку Нару на территории городского округа Серпухов, работы должны быть завершены в четвёртом квартале текущего года, в результате реконструкции проезжая часть моста будет увеличена с двух до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В настоящее время ведётся восстановление несущих конструкций моста, завершаются работы по расширению габаритов сооружения. Затем рабочие уложат новое дорожное покрытие, обустроят тротуары, обновят систему водоотведения и установят уличное освещение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что капитальный ремонт моста через Нару является частью комплексных работ по расширению трассы А-108 «Московское большое кольцо».

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
30 января 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услуги по оформлению выплат на аренду жилья для педагогов и медицинских работников Московской области на региональном госпортале сделали более удобными для пользователей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«К онлайн-услугам по выплате компенсаций на аренду жилья подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде. Благодаря этому нововведению к заявке больше не нужно прикладывать отсканированный документ о согласии. Уведомление о том, что нужно дать согласие, поступит в личный кабинет на подмосковном портале госуслуг тому члену семьи, который указан в заявлении», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Заявление на получение выплат за аренду жилья подаётся через раздел областного госпортала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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Попытка запутать дело провалилась: суд Лондона поставил точку в тяжбе владельцев московских рынков Горяинова и Рогачева
Суд Лондона постановил Рогачеву вернуть 12,7 млн долларов Горяинову
30 января 2025, 10:07

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Высокий суд Англии принял сторону Горяинова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Суд Горяинова и Рогачева: суть претензий


Долгий конфликт между бизнесменами Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым по поводу раздела московских рынков завершился победой Горяинова в Высоком суде Англии. Суд первой инстанции установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, превышающую $12,7 млн, в результате чего Рогачев обязан вернуть эти средства своему бывшему партнеру.

При этом инициатором судебного разбирательства в Лондоне в 2018 году стал Рогачев. Он утверждал, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и требовал от него $28 млн. В ответ Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. В центре спора находились Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также торговый центр «Волгоградский».

Чем занимаются Горяинов и Рогачев


Рогачев является владельцем розничной сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group. Горяинов же является основателем и владельцем Gremm Group, занимающейся торговой недвижимостью.

Активы, апелляция и попытка запутать суд


Ранее суд снял ограничения на распоряжение активами Горяинова, которые были наложены по запросу Рогачева. Кроме того, суд отказал Рогачеву в праве подать апелляцию. Ограничения на активы Горяинова были введены в конце декабря прошлого года, когда он не имел права допускать снижение стоимости своих активов ниже девяти миллионов фунтов. Эти меры были связаны с иском Рогачева, который возник в результате спора о совместном проекте по созданию сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал Рогачева выплатить своему бывшему партнеру компенсацию.

«Истец должен выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, и сделать это до 16:00 23 июля», — говорилось в решении суда.

Эта сумма представляла собой депозит, который суд обязал Рогачева внести для покрытия издержек. Однако 221 тысяча фунтов — это лишь часть общей суммы расходов, которые Рогачев, вероятно, должен был компенсировать Горяинову. Это промежуточное решение суда о расходах связано с нарушениями, допущенными стороной Рогачева. Они не предоставили важную информацию при подаче заявления о заморозке активов, что судья расценил как попытку ввести суд в заблуждение.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 января составила четыре балла
30 января 2025, 09:41

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Степень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 января, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на десяти шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.
В областном Минтрансе призвали водителей быть максимально внимательными за рулём. Соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и не совершать резкие манёвры.

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#подмосковье
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Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях изменится в феврале
30 января 2025, 09:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится в феврале из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Работы будут проводиться в ночное время, поэтому расписание изменится на Савёловском направлении — с 20:00, а на Белорусском — с 21:00. В частности, запланировано увеличение интервала между поездами, у некоторых составов сократится длина маршрута и изменится станция отправления и прибытия, а также количество остановок. С 7 утра поезда будут следовать в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении ЦППК.

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#минтранс мо
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На комплексе по переработке отходов в Подмосковье в январе отобрали 1500 тонн стекла
30 января 2025, 09:25

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» за одну смену отбирают около 50 тонн стекла. С начала января из общей массы отходов было извлечено примерно 1500 тонн стекла, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На КПО проводится сортировка стеклянных изделий по цвету: специалисты разделяют прозрачное, зелёное и коричневое стекло. Каждая из этих фракций считается отдельной. Весь отобранный объём направляется на подмосковные перерабатывающие заводы.
В зависимости от потребностей предприятий они могут забирать только прозрачное или только зелёное стекло. Некоторым заводам необходим полный цветовой микс.

Переработанное стекло имеет широкий спектр применения:

  • основное использование — производство стекловаты и фильтров для воды:
  • декор: витражи, элементы для украшения фасадов зданий и ландшафтных территорий — всё это является результатом повторного использования стеклотары:
  • оно используется в благоустройстве: например, в составе тротуарной плитки, где стеклянная крошка добавляется к классическим компонентам — цементу, щебню и песку.
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