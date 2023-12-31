Администрация Новоазовского района поучаствовала в «Ёлке желаний»

В преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.
Дедами Морозами для юных жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.
Сегодня подаркам радовались Максим Замай, Дмитрий Жуковский, Сергей Бабанов, Руслан Куница, Даниил Олейник, Маргарита Недомеркова, Александр Чесноков и Артур Лукьянов.
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В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для юных жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.
Сегодня подаркам радовались Максим Замай, Дмитрий Жуковский, Сергей Бабанов, Руслан Куница, Даниил Олейник, Маргарита Недомеркова, Александр Чесноков и Артур Лукьянов.
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Мария Фирсова