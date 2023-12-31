«Ёлка желаний»: Депутат Госдумы Панин сделал подарок мальчику из ДНР

Депутат Госдумы Геннадий Панин в рамках акции «Елка желаний» снял шар с просьбой от 8-летнего Владислава Храмова.
«Приближается Новый год - время добрых чудес. В наших руках сделать чью-то мечту реальностью, подарить веру и улыбку»,-сказал Геннадий Панин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.Владу Храмову 8 лет. Он живет в Тельмановском районе ДНР. Мальчик попросил у Деда Мороза прогулочный самокат с большими колесами. Геннадий Панин исполнил мечту ребёнка. Мальчик уже получил подарки и сказал, что исполнилась его мечта.
Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).
Читайте также:
Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»
Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году
Мария Фирсова