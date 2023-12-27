Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Перед началом Госсовета по итогам Года педагога и наставника участники заседания присоединились к Всероссийской акции «Ёлка желаний».
В Александровском зале установили новогодние ёлки, которые украсили открытками, в которых дети поделились своими заветными мечтами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с ёлки три открытки. Оказалось, что 3-летний Тимофей из Седово Донецкой Народной Республики, 4-летний Слава из Монино и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов мечтают о велосипедах.
Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).
Напомним, Андрей Воробьев снял 3 игрушки с аналогичной ёлки, которая установлена в мастерской управления «Сенеж».
Губернатор обещал исполнить желания 11-летнего Саши из Богородского округа. Он хочет полетать на вертолете. 8-летний Матвей из Ивантеевки мечтает проехаться на танке, а 14-летний Дима из Балашихи попросил в подарок шведскую стенку.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял с ёлки три открытки. Оказалось, что 3-летний Тимофей из Седово Донецкой Народной Республики, 4-летний Слава из Монино и 14-летняя Арина из Серебряных Прудов мечтают о велосипедах.
«Обязательно исполним каждое желание. Очень важно, чтобы всё, о чем мечтают наши дети, исполнялось. И волшебный Дед Мороз всегда приходит на помощь тем, у кого много друзей. А у этих ребят друзья есть»,-говорит Андрей Воробьёв.«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.
Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).
Напомним, Андрей Воробьев снял 3 игрушки с аналогичной ёлки, которая установлена в мастерской управления «Сенеж».
Губернатор обещал исполнить желания 11-летнего Саши из Богородского округа. Он хочет полетать на вертолете. 8-летний Матвей из Ивантеевки мечтает проехаться на танке, а 14-летний Дима из Балашихи попросил в подарок шведскую стенку.
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Мария Фирсова