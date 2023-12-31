Депутат Мособлдумы Закиров исполнил желание мальчика на «Ёлке желаний»

Депутат Московской областной Думы Лев Закиров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика из села Гусельщиково.
8-летний Максим Замай мечтает стать киберспортсменом, поэтому попросил в подарок планшет.
Депутат Закиров поздравил мальчика с наступающим новым годом и подарил заветный подарок.
«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Каждый имеет возможность исполнить мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.
Подарками могут стать как материальные пожелания, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).
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Депутат Закиров поздравил мальчика с наступающим новым годом и подарил заветный подарок.
Подарками могут стать как материальные пожелания, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).
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Анастасия Чинкова