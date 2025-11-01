Администрация Telegram заблокировала канал «ВЧК-ОГПУ»*
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* заблокирован руководством мессенджера из-за противоправных действий. Об этом пишет издание Baza.
При попытке доступа к ресурсу пользователи видят уведомление о блокировке из-за нарушений, связанных с доксингом и вымогательством. Аудитория канала насчитывала порядка 350 тысяч подписчиков.
Стоит отметить, что это не первый случай исчезновения этого сообщества из Telegram. Ранее представители платформы заявляли, что удаление было инициировано самими владельцами канала в связи с несанкционированным доступом к аккаунту.
Однако создатели проекта выдвинули иную версию событий. По их словам, предыдущие случаи удаления связаны с давлением со стороны российских властей.
Ранее стало известно, что россияне не могут зарегистрироваться в Telegram. Пользователи перестали получать SMS-код от мобильных операторов.
