Хакеры KillNet и Beregini взломали данные крупнейших предприятий Украины
Хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о взломе баз данных крупных украинских страховых компаний. Ими получен доступ к конфиденциальной информации ряда ключевых оборонных предприятий страны, пишет РИА Новости.
По словам представителей группировок, помимо персональных данных физических лиц, была похищена информация о руководстве указанных заводов, схемы производственных процессов и личные сведения сотрудников. Под атакой оказались такие предприятия, как «Мотор Сич», Запорожский механический завод и Укрсталь.
Хакеры утверждают, что украденные данные будут использованы после завершения специальной военной операции для проведения расследований в отношении возможных связей украинцев с экстремистскими организациями и преступниками.
В ходе взлома шести крупнейших страховых компаний извлечено около 10 млн единиц документов, включающих паспорта, страховые полисы, данные о собственности, автомобили, водительские права, а также фото- и видеоматериалы. Группировки считают эти сведения важными для дальнейшей работы правоохранительных органов России.
