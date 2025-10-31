Хакеры KillNet и Beregini взломали данные крупнейших предприятий Украины

31 октября 2025, 23:34

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Хакерские группировки KillNet и Beregini заявили о взломе баз данных крупных украинских страховых компаний. Ими получен доступ к конфиденциальной информации ряда ключевых оборонных предприятий страны, пишет РИА Новости.