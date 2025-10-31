Telegram предложил россиянам авторизацию по почте
Теперь в Telegram можно авторизоваться с помощью E-mail
Мессенджер Telegram начал предлагать пользователям из России вход через электронную почту. Об этом сообщило издание «Код Дурова».
Новая опция появилась в разделе «Конфиденциальность» настроек. Нужно указать e‑mail, на который будут присылаться коды при авторизации.
В описании функции отмечается, что этот адрес будет использоваться при каждом входе в аккаунт с нового устройства. Ранее для доступа предлагались только QR‑код и номер телефона.
Перед этим в Telegram представили игру, в которой Павел Дуров сбегает из французской тюрьмы.
