Telegram предложил россиянам авторизацию по почте

Теперь в Telegram можно авторизоваться с помощью E-mail
Фото: istockphoto/Claudia Nass

Мессенджер Telegram начал предлагать пользователям из России вход через электронную почту. Об этом сообщило издание «Код Дурова».



Новая опция появилась в разделе «Конфиденциальность» настроек. Нужно указать e‑mail, на который будут присылаться коды при авторизации.

В описании функции отмечается, что этот адрес будет использоваться при каждом входе в аккаунт с нового устройства. Ранее для доступа предлагались только QR‑код и номер телефона.

