Достижения.рф

Учёные определили траекторию падения пролетевшего над Центральной Россией метеора

Baza: осколки упавшего метеора разлетелись по Новгородской и Тверской областям
Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

Астрономы определили путь метеора, который несколько дней назад наблюдали жители Москвы и Центральной России. Как выяснилось, небесное тело диаметром около метра вошло в атмосферу Земли утром 27 октября над Вологодской областью.



Как сообщает Telegram-канал Baza, метеор развил скорость около 35 км/с и за 20 секунд пролетел над Вологдой, Череповцом и севером Рыбинского водохранилища. На высоте 42 километров он начал разрушаться, а спустя ещё четыре секунды взорвался, расколовшись на множество фрагментов.

По расчётам специалистов, осколки разлетелись по территории Новгородской и Тверской областей, осыпав землю между Боровичами, Максатихой, Пестово и Удомлей. Размер фрагментов варьируется от нескольких сантиметров до величины теннисного или баскетбольного мяча.

Некоторые мелкие куски могли долететь даже до трассы М-11 между Москвой и Петербургом.

Теперь, отмечают эксперты, район падения может стать настоящей золотой жилой для охотников за метеоритами.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0