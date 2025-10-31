Учёные определили траекторию падения пролетевшего над Центральной Россией метеора
Астрономы определили путь метеора, который несколько дней назад наблюдали жители Москвы и Центральной России. Как выяснилось, небесное тело диаметром около метра вошло в атмосферу Земли утром 27 октября над Вологодской областью.
Как сообщает Telegram-канал Baza, метеор развил скорость около 35 км/с и за 20 секунд пролетел над Вологдой, Череповцом и севером Рыбинского водохранилища. На высоте 42 километров он начал разрушаться, а спустя ещё четыре секунды взорвался, расколовшись на множество фрагментов.
По расчётам специалистов, осколки разлетелись по территории Новгородской и Тверской областей, осыпав землю между Боровичами, Максатихой, Пестово и Удомлей. Размер фрагментов варьируется от нескольких сантиметров до величины теннисного или баскетбольного мяча.
Некоторые мелкие куски могли долететь даже до трассы М-11 между Москвой и Петербургом.
Теперь, отмечают эксперты, район падения может стать настоящей золотой жилой для охотников за метеоритами.
