Учёные определили траекторию падения пролетевшего над Центральной Россией метеора

31 октября 2025, 21:56

Baza: осколки упавшего метеора разлетелись по Новгородской и Тверской областям

Фото: iStock/Nazarii Neshcherenskyi

Астрономы определили путь метеора, который несколько дней назад наблюдали жители Москвы и Центральной России. Как выяснилось, небесное тело диаметром около метра вошло в атмосферу Земли утром 27 октября над Вологодской областью.