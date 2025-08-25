Администрация Трампа собирается отозвать все вакцины от COVID-19
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отзыва мРНК-вакцин от COVID-19 с американского рынка. Об этом сообщает издание The Daily Beast.
Советник министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, Асим Малхотра, заявил изданию, что в администрации наблюдается растущее обсуждение возможного вреда вакцин, и это может привести к одному очевидному решению – отзыву препаратов.
Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди прекратила дело против врача из штата Юта, обвиненного в подделке сертификатов о вакцинации и уничтожении вакцин от COVID-19 на сумму свыше 28 тысяч долларов.
Читайте также: