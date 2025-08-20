Россиян предупредили о возникновении новых штаммов COVID-19 осенью

20 августа 2025, 14:25

Врач Мескина: осенью появятся новые штаммы COVID-19

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Предстоящей осенью возникнут обновленные штаммы COVID-19. Об этом заявила врач-инфекционист Елена Мескина.





По её словам, все вирусы постоянно видоизменяются, и COVID-19 не станет исключением. Тем не менее с каждым новым штаммом болезнь будет протекать всё легче и не будет иметь серьезных последствий для здоровья и иммунитета.





«Точные прогнозы по скорости распространения новых штаммов коронавируса спрогнозировать очень сложно, однако уже сейчас можно сказать, что небольшой всплеск в Москве будет наблюдаться», — отметила Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Маски. Если куда-то идём, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других. Одеваться нужно чётко по погоде. Сейчас, например, коварная погода. Сильно отличается с утра и днём. Нужно одеваться так, чтобы можно было снять вторую одежду», — рассказала она.