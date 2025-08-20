Россиян предупредили о возникновении новых штаммов COVID-19 осенью
Врач Мескина: осенью появятся новые штаммы COVID-19
Предстоящей осенью возникнут обновленные штаммы COVID-19. Об этом заявила врач-инфекционист Елена Мескина.
По её словам, все вирусы постоянно видоизменяются, и COVID-19 не станет исключением. Тем не менее с каждым новым штаммом болезнь будет протекать всё легче и не будет иметь серьезных последствий для здоровья и иммунитета.
«Точные прогнозы по скорости распространения новых штаммов коронавируса спрогнозировать очень сложно, однако уже сейчас можно сказать, что небольшой всплеск в Москве будет наблюдаться», — отметила Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что некоторые люди заражаются COVID-19 летом и переносят болезнь бессимптомно. Осенью их организм становится менее восприимчив к новой форме вируса, поэтому и рост числа заболевших будет небольшим.
Мескина призвала россиян вакцинироваться, чтобы снизить шансы заражения.
В свою очередь врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, что в сезон вирусов важно следить за своим здоровьем.
«Маски. Если куда-то идём, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других. Одеваться нужно чётко по погоде. Сейчас, например, коварная погода. Сильно отличается с утра и днём. Нужно одеваться так, чтобы можно было снять вторую одежду», — рассказала она.
Она также добавила, что для получения витаминов необходимо съедать не менее одного фрукта в день. При переохлаждении стоит принять тёплую ванну, а в случае заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.