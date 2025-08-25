В Госдуме оценили опасность нового штамма COVID-19 «Стратус»

25 августа 2025, 15:05

Депутат Куринный: новый штамм COVID-19 «Стратус» неопасен

Фото: iStock/simpson33

Прививка от гриппа не защитит от нового штамма коронавируса «Стратус», однако позволит избежать суперинфекции. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.





Он отметил, что прививка от гриппа не снизит риск заболеть новым штаммом COVID-19, однако вакцинация поможет избежать наслаивания вирусов.





«Просто речь идет о том, чтобы не было суперинфекции: один вирус не наслоился на другой. Поэтому, как и всегда: перед эпидсезоном рекомендуют прививать от гриппа, чтобы не возникло инфекции. Ношение масок в общественных местах — такой же профилактический шаг во время подъема заболеваемости», — рассказал Куринный в разговоре с «Газетой.Ru».

«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. Потом штамм "Стратус" будет вытеснен, потому что иммунная прослойка увеличится. Так что ничего нового ровным счетом не произошло», — пояснил эксперт.