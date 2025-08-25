В Госдуме оценили опасность нового штамма COVID-19 «Стратус»
Депутат Куринный: новый штамм COVID-19 «Стратус» неопасен
Прививка от гриппа не защитит от нового штамма коронавируса «Стратус», однако позволит избежать суперинфекции. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Он отметил, что прививка от гриппа не снизит риск заболеть новым штаммом COVID-19, однако вакцинация поможет избежать наслаивания вирусов.
«Просто речь идет о том, чтобы не было суперинфекции: один вирус не наслоился на другой. Поэтому, как и всегда: перед эпидсезоном рекомендуют прививать от гриппа, чтобы не возникло инфекции. Ношение масок в общественных местах — такой же профилактический шаг во время подъема заболеваемости», — рассказал Куринный в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также подчеркнул, что COVID-19 сейчас протекает в основном легко и особой угрозы здоровью не несёт.
Депутат посоветовал россиянам в пик заболеваемости стараться избегать общественных мест, не переохлаждаться и не переутомляться, а также принимать витаминные комплексы.
В свою очередь профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал Общественной Службе Новостей, что «Стратус» особой угрозы для здоровья не представляет.
«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. Потом штамм "Стратус" будет вытеснен, потому что иммунная прослойка увеличится. Так что ничего нового ровным счетом не произошло», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что вакцинироваться необходимо только людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, чтобы избежать тяжёлого течения болезни.
По его словам, уберечься от «Стратуса» в предстоящий сезон повышенной заболеваемости не получится, но протекать заболевание у большинства россиян будет легко.