Вирусолог ответил, опасен ли вирус чикунгунья для россиян
Профессор МГУ, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что риск проникновения вируса чикунгунья из Китая в Россию практически отсутствует. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что россиянам сейчас не о чем беспокоиться.
В Китае власти ввели меры, похожие на ковидные, на фоне роста числа случаев чикунгуньи — по данным Daily Mail, в стране зарегистрировано более 10 тыс. заболевших, около 70 % из них в городе Фошань (провинция Гуандун). Смертельных случаев не зафиксировано.
Аграновский напомнил, что вирус передаётся только через укус инфицированной самки комара — других способов передачи нет, поэтому больной человек не заразен для окружающих по воздуху. Типичные симптомы включают высокую температуру (до 40 °C), головную боль, боли в суставах и мышцах, тошноту, слабость и сыпь; в большинстве случаев пациенты выздоравливают, осложнения случаются редко.
По мнению учёного, даже если человек приедет из Китая заражённым, он не сможет распространить вирус в России, потому что в нашей стране пока нет комаров‑переносчиков, способных его передавать. Это не как COVID‑19, когда возможна воздушно‑капельная передача — такие вирусы, по словам Аграновского, требуют внимания специалистов, а не массовой паники. При необходимости рекомендации даст Роспотребнадзор.
Вирус чикунгунья характерен для субтропиков и тропиков; изначально переносчики обитали в Африке и Азии, но позже были зафиксированы и в Северной Америке, и в Южной Европе (в том числе случаи в Италии). Заражение могло распространиться различными путями — например, с растениями и водой, содержащими яйца комаров, или с воздушными массами. Эти маршруты редки и сложны, поэтому нынешняя вероятность вспышки в России эксперт оценивает как небольшую.
Аграновский также отметил роль климата: переносчики предпочитают тёплые субтропические и тропические условия, которых в России мало. Однако с изменением климата в отдалённой перспективе ситуация может измениться.
