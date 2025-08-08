Вирусолог ответил, опасен ли вирус чикунгунья для россиян

08 августа 2025, 12:29

Вирусолог Аграновский: вирус чикунгунья сейчас не опасен для россиян

Фото: istockphoto/VlarVix

Профессор МГУ, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что риск проникновения вируса чикунгунья из Китая в Россию практически отсутствует. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей, подчеркнув, что россиянам сейчас не о чем беспокоиться.