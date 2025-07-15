Адвокат Аграновский: дачникам грозят штрафы за неправильную утилизацию мусора

15 июля 2025, 16:43

Фото: iStock/LittleBee80

Выброс мусора за пределами специальных площадок в Татарстане может обойтись гражданам в сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, ссылаясь на статью 8.2 КоАП РФ.