Адвокат Аграновский: дачникам грозят штрафы за неправильную утилизацию мусора
Выброс мусора за пределами специальных площадок в Татарстане может обойтись гражданам в сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, ссылаясь на статью 8.2 КоАП РФ.
По словам юриста, особенно часто нарушают дачники, которые вывозят мусор и выбрасывают его в неположенных местах.
Как сообщает «Татар-информ», за неправомерный сброс мусора должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.
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