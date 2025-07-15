Автоэксперт Моржаретто оценил перспективы Lada Iskra
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что Lada Iskra ждет успех, если ее стоимость не превысит 1,7 млн рублей.
По его мнению, при таком ценнике новая Lada будет конкурентоспособна. Если же цена окажется выше, Iskra может начать конкурировать с более дорогой Lada Vesta и китайскими автомобилями.
Моржаретто отметил «Татар-информу» привлекательный дизайн и опции машины, а также подчеркнул, что за 1,2 млн рублей у нее не будет китайских конкурентов.
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