РБК: Мощный ливень затопил курилку в Госдуме на Охотном ряду в Москве
Курилку на территории Госдумы подтопило из-за мощного ливня в столице. Об этом пишет РБК во вторник, 15 июля. В материале сказано, что беседка для курения примыкает к первому этажу здания нижней палаты российского парламента на Охотном ряду.
Курильщики стоят на небольшом участке у входа, поскольку вода затопила большую часть площадки. В МЧС предупреждали о грозе с сильным ливнем и порывами ветра до 23 м/с. Такая погода продлится до конца дня. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве выпадет до 20 литров дождя на квадратный метр.
Перед этим стало известно, что из-за столичного ливня в машинах оказались заблокированными семь человек.
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