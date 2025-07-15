РБК: Мощный ливень затопил курилку в Госдуме на Охотном ряду в Москве

15 июля 2025, 15:11

Фото: istockphoto/ANGHI

Курилку на территории Госдумы подтопило из-за мощного ливня в столице. Об этом пишет РБК во вторник, 15 июля. В материале сказано, что беседка для курения примыкает к первому этажу здания нижней палаты российского парламента на Охотном ряду.