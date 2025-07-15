Мигранты устроили массовый заезд на машинах с флагами Азербайджана в Саратове
Автомобили с флагами Азербайджана проехались по улицам Саратова. Об этом пишет Lenta.ru.
В Сети опубликовали видео с этого заезда. На кадрах видно, как водители на «Жигулях», нарушая правила дорожного движения, едут по дорогам города. Машины пересекали двойные сплошные, ехали змейкой и сильно газовали. На капотах и крышах автомобилей были прикреплены большие флаги Азербайджана.
Предполагается, что за рулём и в салонах находились мигранты – граждане этого государства.
Напомним, что отношения России и Азербайджана вновь накалились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев 27 июня 2025 года. Участников преступной группировки обвиняют в инкриминировании убийств 2001, 2010 и 2011 годов.
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