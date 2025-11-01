Адвокат Аграновский: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере
Работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, независимо от формы оплаты труда. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.
В беседе с агентством «Татар-информ» эксперт отметил, что повышенная ставка предусмотрена статьёй 153 Трудового кодекса РФ. Если праздничный день совпадает лишь с частью рабочей смены, в двойном размере оплачиваются только фактически отработанные часы.
Аграновский также уточнил, что привлекать к работе в праздники могут представителей непрерывных производств, сотрудников полиции, скорой помощи, судей, адвокатов, журналистов и артистов. Кроме того, работник вправе взять день отдыха вместо повышенной оплаты. В этом случае труд в праздник оплачивается в одинарном размере, а выходной не оплачивается.
Читайте также: