Акция ЦБ вернула в оборот многомиллионное количество монет

01 ноября 2025, 14:39

ЦБ: россияне вернули в оборот 245 млн монет по случаю акции «Монетная неделя»

Фото: istockphoto/Larineb

По случаю всероссийской акции «Монетная неделя» россияне сдали в банки и торговые сети 56 млн монет на общую сумму почти 245 млн рублей. Об этом сообщили на сайте Банка России.