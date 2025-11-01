Акция ЦБ вернула в оборот многомиллионное количество монет
По случаю всероссийской акции «Монетная неделя» россияне сдали в банки и торговые сети 56 млн монет на общую сумму почти 245 млн рублей. Об этом сообщили на сайте Банка России.
В Центробанке отметили, что это рекордный показатель с момента запуска инициативы в 2023 году. За пять проведённых акций граждане в общей сложности вернули в обращение более 215 млн монет на сумму около 956 млн рублей.
Вес сданной мелочи превысил 962 тонны — примерно столько же, сколько ежегодно выдаёт кассовый центр ЦБ в Москве. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счёт. Адреса и условия опубликовали на сайте акции.
Регулятор напомнил, что мелочь можно вернуть в оборот и без участия — достаточно оплачивать товары и услуги монетами.
Текущая «Монетная неделя» проходила с 22 сентября по 4 октября. В акции участвовали около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. банковских отделений. Пункты приёма работали в магазинах и финансовых учреждениях в примерно 3 тыс. населённых пунктов.
Читайте также: