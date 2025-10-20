Адвокат Айвар предложила законодательно закрепить статус отца-одиночки

20 октября 2025, 12:45

Фото: istockphoto /Alexander Sikov

Известный адвокат, почетный юрист России Людмила Айвар выступила с инициативой законодательно закрепить понятие «отец-одиночка». Соответствующие поправки, по ее мнению, необходимо внести в Федеральный закон № 81-ФЗ.





Как пояснила Айвар в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», отсутствие четкого юридического определения этого статуса приводит к правовым коллизиям. Из-за этого отцы, единолично воспитывающие детей, сталкиваются с трудностями при получении пособий и налоговых вычетов. Эксперт предложила не только унифицировать понятие, но и стандартизировать подход к назначению выплат по всей стране. В перечень мер поддержки она также рекомендовала включить дополнительный налоговый вычет и целевой социальный контракт для одиноких отцов, особенно тех, кто воспитывает нескольких детей.



Адвокат отметила, что проблема усугубляется фрагментарностью регулирования: часть мер поддержки устанавливается на федеральном уровне, часть — региональном, а некоторые — муниципальными программами. Это приводит к зависимости от усмотрения местных органов соцзащиты, и практика подтверждения статуса сильно разнится от региона к региону.





«Хотя российское законодательство в целом позволяет одиноким отцам претендовать на те же меры поддержки, что и матерям-одиночкам, отсутствие единого правового статуса делает их положение уязвимым», — подчеркнула Людмила Айвар.