Юрист рассказал, кому в ноябре поднимут пенсию
Предстоящий перерасчёт пенсионных выплат затронет определённые группы граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Наиболее значительное повышение ждёт пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в октябре, а также получивших первую группу инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 129,40 рублей. Дополнительно предусмотрена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей, оформление которой произойдёт автоматически.
Также в ноябре ожидается повышение пенсий для работников гражданской авиации и специалистов угольной промышленности. Для получения увеличенных выплат этим категориям необходимо было заранее предоставить полный пакет документов в Социальный фонд России. Перерасчёт для них производится ежеквартально.
Важно отметить, что это не общая индексация, а корректировка выплат для тех пенсионеров, у которых изменились жизненные обстоятельства или подтвердилось право на дополнительные надбавки.
