Юрист рассказал, кому в ноябре поднимут пенсию

20 октября 2025, 05:53

Юрист Виноградов рассказал о повышении пенсионных выплат в ноябре

Фото: istockphoto / mars58

Предстоящий перерасчёт пенсионных выплат затронет определённые группы граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.