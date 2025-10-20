Депутат Иванов призвал Роднину признать свою ошибку после слов о пенсиях
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал Ирину Роднину проявить мужество и извиниться за свои высказывания о природе пенсий. По мнению политика, позиция Родниной, которая назвала пенсию «пособием», а не заработанной выплатой, демонстрирует ее оторванность от реальности и цинична по отношению к пенсионерам, приводит его слова NEWS.ru.
Иванов подчеркнул, что пенсия — это не дар, а обязательство общества перед пожилыми людьми, основанное на принципах солидарности и справедливости, на которых строится социальное государство. Отдельно депутат высказался о «детях войны», которые, по его словам, заслужили особую заботу государства. Иванов предложил установить для них повышенные пенсии по всей стране, что стало бы актом справедливости и способом сохранения исторической памяти.
Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Роднина ранее заявила, что гражданам следует перестать полагаться на других и начать проявлять самостоятельность. Она подчеркнула важность того, чтобы молодежь уже сейчас задумалась о том, на что они будут жить в пожилом возрасте. В ответ на это Иванов выразил мнение, что такие высказывания противоречат как духу социальной справедливости, так и положениям Конституции России.
