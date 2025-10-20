Депутат Иванов призвал Роднину признать свою ошибку после слов о пенсиях

20 октября 2025, 12:12

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал Ирину Роднину проявить мужество и извиниться за свои высказывания о природе пенсий. По мнению политика, позиция Родниной, которая назвала пенсию «пособием», а не заработанной выплатой, демонстрирует ее оторванность от реальности и цинична по отношению к пенсионерам, приводит его слова NEWS.ru.