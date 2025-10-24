В Казани неизвестные напали на конвой ФСИН и освободили заключённого
В Казани неизвестные напали на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и освободили заключённого. Об этом сообщает местный телеканал «Татарстан 24».
По информации издания, несколько человек на чёрном автомобиле Kia Rio подрезали служебную машину на Гвардейской улице, избили конвой, вывели заключённого и скрылись с места происшествия.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемых. В городе объявили план «Перехват». Обстоятельства инцидента уточняются.
